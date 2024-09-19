Три знака Зодиака, для которых алкоголь сегодня – категорической табу

День предназначен для радости и праздников со всеми присущими им атрибутами – встречами с друзьями, вечеринками, алкоголем. Конечно, в наше время масштаб таких мероприятий куда скромнее, чем обычно, но если есть повод, отметить его – в том числе и небольшим количеством горячительных напитков – можно, но не всем.

Сегодня, 19 сентября, небольшая доза алкоголя не повредит представителям все знаков Зодиака, но для трех из них он – категорическое табу.

Близнецы

Близнецы знают меру во всем, и алкоголь в этом смысле – не исключение, но сегодня с ними может случиться нечто такое, о чем говорят: бес попутал. Легкомысленный поступок, который станет следствием приема даже небольшого количества алкоголя, исправить скорее всего не удастся.

Дева

Девы являются образцом сдержанности ровно до тех пор, пока не злоупотребят алкоголем – в таких случаях они могут сказать или сделать нечто такое, о чем уже завтра будут сожалеть – сегодня для такого эффекта им будет достаточно незначительной дозы, от которой нужно отказаться.

Стрелец

Стрельцы под влиянием винных паров, как правило, становятся веселыми и дружелюбными, но сегодня что-то может пойти не так. В них поднимет голову страсть к скандалам, а на этом поле мало кто может с ними сравниться – результатом может стать расставание с другом или любимым.

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