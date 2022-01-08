Три знака Зодиака, для которых алкогольные напитки сегодня являются категорическим табу

День, когда люди становятся более чувственными и сексуальными, поэтому на сегодня можно назначать свидания, пускаться в романтические приключения, признаваться в любви, делать предложения руки и сердца и даже официально оформлять брак. Вообще, время подходит для любого праздника, но – с одним условием: необходимо воздержаться от алкогольных напитков.

Сегодня, 8 января, воздержаться от алкоголя необходимо представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них это обязательное условие.

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцы не склонны к употреблению спиртного, но, уж коль скоро решат расслабиться, редко останавливаются вовремя. Вот и сегодня – вероятно, надумав продлить праздники – представители знака легко могут увлечься и под воздействием винных паров начать конфликтовать с окружающими их людьми, задирая всех подряд – и правых, и виноватых, причем особенно в этом случае достанется родным и близким. Стоит ли говорить, что на следующий день им будет стыдно за свое поведение, так, возможно, лучше не доводить ситуацию до кризиса?

Рак (22.06 – 22.07)

Раки как представители знака, который крайне дорожит своей репутацией, редко злоупотребляют – они к нему очень чувствительны, поэтому хорошо знают, что последствий не избежать. Сегодня, выпив даже совсем немного, они могут стать слезливыми – если не сказать истеричными – и будут донимать окружающих рассказами о своей личной жизни в самых мельчайших, не предназначенных для чужих ушей подробностях. Утром им захочется стереть разговор из памяти тех, с кем они общались, но слово, как говорится, не воробей.

Дева (22.08 – 23.09)

Девы в случае злоупотребления алкоголем страдают от так называемой "телефонной болезни": они начинают звонить своим бывшим, в которых у них, как правило, недостатка нет. О том, что они давно с ними расстались и те благополучно и счастливо живут в новых семьях, они помнят только в трезвом состоянии, под влиянием горячительных напитков – вот как сегодня – представители знака напрочь забывают. Неудивительно, что утреннее пробуждение принесет неприятные воспоминания.

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