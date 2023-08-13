Три знака Зодиака, для которых бытовые хлопоты сегодня – категорическое табу

В энергии, которая позволяет сделать былью любую сказку, недостатка не будет, но пользоваться ею звезды советуют экономно и вдумчиво: ее легко можно будет потратить на дела, которые не имеют значения для человека, а результате на что-то важное ее уже не хватит. В этот день также все, что связано с духовным миром, будет превалировать над миром материальным – особенно это касается бытовых вопросов, которые, несмотря на выходной, сегодня – категорическое табу.

Сегодня, 13 августа, отказаться от бытовых хлопот необходимо представителям всех знаков Зодиака, но трем из них не стоит даже думать о них.

Овен (21.03 – 20.04)

Нельзя сказать, что Овны любят домашнюю работу, но умеют делать ее быстро и качество. Вот только сегодня, коль скоро они решат навести порядок в доме, что-то пойдет не так: второпях они обязательно сломают или разобьют что-нибудь ценное. Поэтому вместо удовлетворения от окружающей их чистоты будут испытывать угрызения совести по поводу испорченного имущества и раздражение из-за того, что придется тратить деньги на покупку нового.

Дева (22.08 – 23.09)

Девы не воспринимают домашнюю работу как тяжкую повинность – напротив, для них наведение порядка и уюта – приятное занятие, можно даже сказать, релаксация. Но сегодня даже им лучше отказаться от стирки и уборки, поскольку эти дела принесут им не удовольствие, а раздражение и усталость. Возможно, выходной день все-таки лучше использовать по назначению – для отдыха, тем более, что благоприятное для этого лето подходит к концу?

Рыбы (19.02 – 20.03)

Рыбы обожают, когда окружающее их пространство сияет чистотой, но при этом не очень любят что-то для этого делать. Сегодня их желание – точнее, нежелание – совпадет с возможностями, которые предоставят им звезды. Из работы по дому в этот день все равно ничего путного не получится, так что, если представители знака не успели – пусть и нехотя навести чистоту и уют вчера, сегодня им с чистой совестью можно отказаться от заятия, которое они считают тягомотным.

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