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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
340
Время на прочтение
2 мин

Три знака Зодиака, для которых лень сегодня – не порок

День, когда темные силы самыми разными способами склоняют людей на свою сторону, поэтому каждый должен сам решать, что ему нужнее и ближе: свет или тьма, добро или зло. Это также один из немногих дней во всем лунном месяце, когда приветствуется не работа, а лень.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Сегодня, 23 апреля, от активных действий необходимо отказаться представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них лень сегодня — не порок, а наоборот — достойное поведение.

Овен

Овны с трудом заставляют себя сидеть на месте, но сегодня им нельзя браться за любые — как старые, так и новые дела, и даже «хвосты» подбирать нежелательно. И причиной тому не столько энергетика дня, сколько противодействие коллег, с которым могут столкнуться представители знака.

Рак

Раки относятся к тем знакам, которые всегда найдут работу, особенно если речь идет об их собственном доме. Однако сегодня им нельзя ничего делать, поскольку в их действиях не будет смысла — наведенный порядок тут же окажется разрушенным, что сведет все старания на нет.

Лев

Лев — знак активный и действенный, которому трудно сидеть без дела. Вот и сегодня они, скорее всего, будут рваться в бой, решая как свои, так и чужие проблемы. Вот только результат окажется одинаково бесполезным, так что не стоит и стараться — лучше посвятить день полноценному отдыху

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Дата публикации
Количество просмотров
340
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