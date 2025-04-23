Три знака Зодиака, для которых лень сегодня – не порок

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Содержание Овен Рак Лев

Сегодня, 23 апреля, от активных действий необходимо отказаться представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них лень сегодня — не порок, а наоборот — достойное поведение.

Овен

Овны с трудом заставляют себя сидеть на месте, но сегодня им нельзя браться за любые — как старые, так и новые дела, и даже «хвосты» подбирать нежелательно. И причиной тому не столько энергетика дня, сколько противодействие коллег, с которым могут столкнуться представители знака.

Рак

Раки относятся к тем знакам, которые всегда найдут работу, особенно если речь идет об их собственном доме. Однако сегодня им нельзя ничего делать, поскольку в их действиях не будет смысла — наведенный порядок тут же окажется разрушенным, что сведет все старания на нет.

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Лев

Лев — знак активный и действенный, которому трудно сидеть без дела. Вот и сегодня они, скорее всего, будут рваться в бой, решая как свои, так и чужие проблемы. Вот только результат окажется одинаково бесполезным, так что не стоит и стараться — лучше посвятить день полноценному отдыху

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