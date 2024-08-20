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Три знака Зодиака, для которых сегодня алкоголь – категорическое табу

Три знака Зодиака, для которых сегодня алкоголь – категорическое табу

Гороскоп на сегодня для трех знаков Зодиака / Фото: Credits

День активного отдыха, благоприятного для встреч с друзьями или родственниками, культпоходов в театры и на выставки и даже застолий, которые сегодня зазорными не считаются. Разумеется, они предусматривают более щедрое – чем в другие дни – угощение и присутствие спиртных напитков, но и в том и в другом необходимо соблюдать умеренность.

Сегодня, 20 августа, знать меру в употреблении алкогольных напитков необходимо представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них горячительные напитки – категорическое табу. 

Овен 

Овны, отличаются вспыльчивостью и в любой другой день, но сегодня их умение вспыхивать как спичка из-за любой мелочи – под влиянием алкогольных напитков – увеличится в разы. В результате в их окружении прибавится количество обиженных – точнее, потенциальных врагов. 

Дева

Девы под влиянием спиртных напитков отбрасывают в сторону присущую им сдержанность и становятся чересчур болтливыми. Все бы ничего, но хорошего они в таком случае никому не говорят, называя неприятные вещи «горькой правдой», которая лучше «сладкой лжи». 

Водолей 

Водолеи, как самый творческий, но при этом безбашенный знак Зодиака, словами не ограничатся: даже после небольшого количества алкоголя их может, как говорят в таких случаях, потянуть на подвиги. Конечно же, ничего ужасного они не совершат, но краснеть завтра утром придется. 

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