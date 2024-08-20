Три знака Зодиака, для которых сегодня алкоголь – категорическое табу

День активного отдыха, благоприятного для встреч с друзьями или родственниками, культпоходов в театры и на выставки и даже застолий, которые сегодня зазорными не считаются. Разумеется, они предусматривают более щедрое – чем в другие дни – угощение и присутствие спиртных напитков, но и в том и в другом необходимо соблюдать умеренность.
Сегодня, 20 августа, знать меру в употреблении алкогольных напитков необходимо представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них горячительные напитки – категорическое табу.
Овен
Овны, отличаются вспыльчивостью и в любой другой день, но сегодня их умение вспыхивать как спичка из-за любой мелочи – под влиянием алкогольных напитков – увеличится в разы. В результате в их окружении прибавится количество обиженных – точнее, потенциальных врагов.
Дева
Девы под влиянием спиртных напитков отбрасывают в сторону присущую им сдержанность и становятся чересчур болтливыми. Все бы ничего, но хорошего они в таком случае никому не говорят, называя неприятные вещи «горькой правдой», которая лучше «сладкой лжи».
Водолей
Водолеи, как самый творческий, но при этом безбашенный знак Зодиака, словами не ограничатся: даже после небольшого количества алкоголя их может, как говорят в таких случаях, потянуть на подвиги. Конечно же, ничего ужасного они не совершат, но краснеть завтра утром придется.
Читайте также:
- Год Зеленой Деревянной Змеи: что ждет нас в 2025-м
- Черная Луна в Весах с 29 июня 2024-го до 27 марта 2025 года: что нас ждет в это время
- Любовный гороскоп на неделю: каким знакам Зодиака повезет с 19 по 25 августа
-