Три знака Зодиака, для которых сегодня не существует слова "невозможно"

Дни, когда неожиданно могут уладиться любые проблемы и урегулироваться любые вопросы, которые до этого казались неразрешимыми. Причем во многом волшебство произойдет не за счет помощи со стороны, а благодаря собственной сообразительности, настойчивости и силе воли – им все будет под силу.

В эти дни, 22 и 23 февраля, всесильными почувствуют себя представители всех знаков Зодиака, но для трех из них слова "невозможно" просто не будет существовать.

Овен (21.03 – 20.04)

Овны почувствуют себя всемогущими во всем, что коснется земных – как я прямом, так и в переносном смысле – дел. Им окажется вполне под силу все, что касается ремонта – как мелкого, так и капитального, починки вещей, посадки и пересадки растений – в этом смысле им не буде равных. Те, кто обратится к ним в эти дни за помощью, смогут только удивляться тому, как у них все ладно и ловко будет получаться – волшебники, да и только!

Весы (24.09 – 23.10)

Весы, которым от рождения присущи редкостные дипломатические данные, в эти дни превзойдут даже самих себя: они смогут помирить даже злейших и многолетних врагов, а уж о просто поссорившихся из-за ерунды людей и говорить нечего – такая задача им по силам всегда. Самое интересное, что представители знака не станут кичиться результатами своей миротворческой деятельности: они будут это делать не для того, чтобы произвести на кого-то впечатления – так выражается их желание мировой гармонии.

Водолей (21.01 – 18.02)

Водолеи почувствуют, что им под силу исполнять желания: так, взявшись за любое – даже очень сложное – дело, они смогут показать мастер-класс, добившись желаемого результата на все сто процентов. Окружающим останется только диву даваться относительно того, как им это удается – может даже покажется, что без изрядной доли магии тут не обошлось. На самом деле всему "виной" сила их воображения, которая в эти дни будет зашкаливать.

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