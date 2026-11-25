Гороскоп / © Credits

Реклама

Главное, не отказываться от поводов, которые могут улучшить настроение, а вот грусть и — особенно! — недовольство нужно полностью исключить — в этот день находятся под категорическим запретом.

Сегодня, 25 ноября, отказываться от позитивного настроя нежелательно представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них недовольство находится под категорическим запретом.

Реклама

Близнецы

Близнецы к любым — даже сложным — ситуациям относятся довольно спокойно, поскольку не вникают в их суть, а оценивают все довольно поверхностно, что их часто выручает. Сегодня им, как бы ни сложились обстоятельства, тоже не стоит высказывать недовольство — это может быть опасным.

Реклама

Рак

Раки во всем видят проблему, и нынешний день в их негативном мировоззрении вряд ли что-то изменит. Тем не менее звезды настоятельно рекомендуют им снизить градус недовольства, чтобы не выглядеть в чужих глазах — как окружающих людей, так и звезд — совсем уж неблагодарными.

Стрелец

Стрельцы — самый оптимистичный знак Зодиака, они очень редко бывают недовольны своей жизнью и миром в целом. Тем неприятнее и опаснее проявленный ими пессимизм, который может осложнить жизнь и им самим, и тем, кто находится рядом, поэтому не стоит погружаться в уныние.

Читайте также:

Новости партнеров

Новости партнеров