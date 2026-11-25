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Три знака Зодиака, для которых сегодня недовольство находится под запретом
День радости, веселья и раскрепощенности, когда можно и нужно устраивать праздники — в наше время они, скорее всего, будут скромными, но это их не отменяет.
Главное, не отказываться от поводов, которые могут улучшить настроение, а вот грусть и — особенно! — недовольство нужно полностью исключить — в этот день находятся под категорическим запретом.
Сегодня, 25 ноября, отказываться от позитивного настроя нежелательно представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них недовольство находится под категорическим запретом.
Близнецы
Близнецы к любым — даже сложным — ситуациям относятся довольно спокойно, поскольку не вникают в их суть, а оценивают все довольно поверхностно, что их часто выручает. Сегодня им, как бы ни сложились обстоятельства, тоже не стоит высказывать недовольство — это может быть опасным.
Рак
Раки во всем видят проблему, и нынешний день в их негативном мировоззрении вряд ли что-то изменит. Тем не менее звезды настоятельно рекомендуют им снизить градус недовольства, чтобы не выглядеть в чужих глазах — как окружающих людей, так и звезд — совсем уж неблагодарными.
Стрелец
Стрельцы — самый оптимистичный знак Зодиака, они очень редко бывают недовольны своей жизнью и миром в целом. Тем неприятнее и опаснее проявленный ими пессимизм, который может осложнить жизнь и им самим, и тем, кто находится рядом, поэтому не стоит погружаться в уныние.
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