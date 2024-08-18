Три знака Зодиака, главным качеством для которых является терпение

День, когда очень важно сохранять внутренний баланс, н позволяя психологическим «весам» перевешивать в какую-то – особенно негативную – сторону. Поскольку главными возмутителями спокойствия, как правило, являются окружающие, важно относиться к их выходкам – даже самым возмутительным – с максимальным терпением.

Сегодня, 18 августа, заботиться о внутреннем равновесии необходимо представителям всех знаков Зодиака, но трем из них особенно важно проявлять терпение.

Овен

Овны – не самый терпеливый знак зодиакального круга, поэтому для них очень важно сдерживать себя и в любой другой день, но сегодня – особенно. Не стоит вспыхивать как спичка от любой глупой шутки, которую позволят себе в их адрес – лучше проигнорировать их.

Телец

Тельцы отличаются терпением ровно до того момента, пока кто-то всерьез не выведет их из себя, тогда они вполне могут кому угодно устроить Варфоломеевскую ночь. Поскольку у такого всплеска эмоций бывают негативные последствия, лучше все-таки проявить терпение и сдержаться.

Дева

Девы большую часть своей жизни проводят в спокойном, уравновешенном состоянии, которое дает сбой, когда с ними кто-то не соглашается. Сегодня таких оппонентов окажется много, поэтому необходимо вооружиться терпением – все равно всех не переспоришь.

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