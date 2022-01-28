Три знака Зодиака, главным качеством которых сегодня должно стать терпение

День, когда всем нам необходимо запастись терпением – только оно поможет сдержать эмоции, которые сегодня будут бить через край. Следствием такого поведения могут стать ссоры и конфликты с окружающими людьми – как близкими и друзьями, так и совершенно незнакомыми, что в свою очередь легко приведет к плохому настроению и даже депрессии.

Сегодня, 28 января, проявить терпение необходимо представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них они – хотя бы на один день – должны стать главным качеством.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецы нервничают редко, но коль скоро их настигает приступ агрессии, они могут вывести из себя кого угодно, а заодно и сами расходятся не на шутку. Сегодня представителям знака необходимо сдерживать свое раздражение, следствием которого может стать настоящее бешенство, во что бы то ни стало, поскольку приведет такое поведение к по-настоящему негативным результатам – вплоть до рукоприкладства. Тем, кто не уверен в надежности собственных механизмов торможения, лучше отказаться от общения с окружающим.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки, славящиеся своей тактичностью, в этот день могут почувствовать, что их с большой силой бросает то в одну, то в другую сторону. Казалось бы, только что они были добрыми, милыми и ласковыми, а уже через час превращаются в настоящих фурий. Такие эмоциональные качели могут вымотать как самих представителей знака, так и окружающих их людей, поэтому важно максимально от них воздерживаться. В противном случае можно потерять не только большое количество нервных клеток, но и репутацию сдержанного и доброжелательного человека.

Лев (23.07 – 21.08)

Львы, являющиеся не самым миролюбивым знаком Зодиака, в этот день, скорее всего, превзойдут все ожидания окружающих – их неуживчивости, строптивости и, чего уж тут греха таить, вредности не будет предела. Вполне возможно, что объекты их агрессии будут заслуживать такой реакции со стороны представителей знака, но это не значит, что необходимо неадекватно реагировать на их поведение. Лучший выход из сложившейся ситуации – переключить внимание на что-то более приятное, например, свое хобби.

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