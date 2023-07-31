Три знака Зодиака, к которым сегодня близкие люди могут повернуться неприятной стороной

Нынешний день – не самый простой для человеческой психики: многочисленные испытания, к которым необходимо приготовиться заранее. Также, поскольку любое живущее в наших душах зло выйдет на поверхность, каждый из нас может показать окружающим свое истинное лицо, поневоле сняв маску, которую привык надевать на себя для общения с другими. Велика вероятность того, что даже близкие люди окажутся совсем не такими, какими мы привыкли их видеть.

Сегодня, 31 июля, представители всех знаков Зодиака могут сделать неожиданные открытия в отношении близких людей, но для трех из них они станут неприятными.

Трепетные Рак (22.06 – 22.07), для которых семья и близкие люди –самая важная жизненная ценность, крайне болезненно относятся к любому негативу с их стороны. Именно поэтому сегодня, узнав о том, что кто-то из семьи скрывает от представителей знака нечто важное, воспримут это его поведения как предательство. Их реакция – слезы и истерики – не заставит себя долго ждать, но, возможно, не стоит тратить нервы – все равно придется мириться.

Общительные и доброжелательные Стрельцы (23.11 – 21.12) часто доверяют тех, кого считают друзьями, а потому доверяют им безоговорочно, поэтому любое предательство с их стороны воспринимают как трагедию. Но надо отдать должное представителям знака: быстро впадая в отчаянье, они так же быстро приходят в чувство, прощая недоброжелателя, прикидывающегося другом, но чаще всего навсегда вычеркивая их из своей жизни.

Креативные и творческие Водолеи (21.01 – 18.02) часто делятся идеями, которые хотят воплотить в жизнь, с окружающими их людьми, а потом удивляются тому, что более проворные коллеги делают это раньше, чем они сами. Сегодня с представителями знака вполне может произойти нечто подобное, но вместо того, чтобы возмущаться и страдать, звезды рекомендуют им сделать выводы и меньше распространяться на темы еще не реализованных проектов.

Читайте также: