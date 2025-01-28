Три знака Зодиака, к которым сегодня может прилететь бумеранг

День, когда любые события будут логическим следствием предыдущего жизненного периода – точнее, поступков и даже мыслей, которые человек допускал в это время. Именно в такие дни чаще всего прилетает бумеранг, несущий напоминание о нашем поведении – он окажется либо предупреждением и наказанием, либо благодарностью за сделанное добро.

Сегодня, 28 января, бумеранг может посетить представителей всех знаков Зодиака, но для трех из них встреча с ним особенно важна.

Близнецы

Близнецы делают добро исключительно самим себе – у них слишком много потребностей и желаний, чтобы тратить время и силы на других. Тем не менее иногда они вполне могут облагодетельствовать кого-то из окружающих их людей – неудивительно, что те захотят их отблагодарить.

Дева

Девы время от времени позволяют себе неблаговидные поступки по отношению к окружающим их людям, особенно если они считают, что те обладают чем-то, что по праву должно принадлежать им. Неудивительно, что – вот как сегодня – соответствующим образом поступят с ними самими.

Козерог

У Козерогов, несмотря на массу положительных качеств, есть и отрицательные, одно из которых – прижимистость. И если в последнее время они пожадничали и не дали нуждающемуся человеку того, что он у них просил, то же самое может сегодня произойти и с ними самими.

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