Три знака Зодиака, к которым сегодня может прилететь бумеранг

Приятный во всех отношениях день, в течение которого, тем не менее, нельзя расслабляться: важно помнить о том, что любой злой поступок отразиться на карме, так что действовать надо, руководствуясь исключительно добрыми намерениями – в противном случае может прилететь бумеранг.

Сегодня, 6 марта, руководствоваться добрыми намерениями необходимо представителям всех знаков Зодиака, но к трем из них, если они не прислушаются к рекомендации может прилететь бумеранг.

Овен

Овны часто попадают в неприятные ситуации из-за вспыльчивости, от которой не могут избавиться. им упрямства. Вот и сегодня, обидев кого-то из окружающих их людей, они могут тут же получить то, на что никак не рассчитываю, а точнее – своей собственное оскорбление обратно.

Телец

Тельцы почувствуют, что не могут сдержать эмоции и станут по-настоящему опасными для окружающих. Самым неприятным для представителей знака в данном случае окажется тот факт, что все, что они сегодня позволят себе в адрес других людей, в скором времени вернется к ним.

Дева

Девы часто демонстрируют окружающим хладнокровие, но на самом в душе у них бушуют настоящие бури, которые могут нанести урон окружающим, особенно если они начинают строить планы мести, но в таком случае им стоит помнить, что закон бумеранга не только существует, но и работает.

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