Три знака Зодиака, к которым сегодня прилетит их персональный бумеранг

День, который на наглядном примере покажет нам, что в нашей жизни не бывает ничего неожиданного и случайного – все предопределено нашими поступками, совершенными в прошлом – как отдаленном, так и недавнем. Как правило, именно в такие дни мы «пожинаем» то, что «посеяли» – как хорошее, так и плохое.

Сегодня, 22 сентября, собрать урожай» того, что было «посеяли», смогут представители всех знаков Зодиака, но к трем из них прилетит их персональный бумеранг.

Телец

Тельцы в последнее время очень сильно напортачили в отношениях с близким человеком: то они ссорились с ним, то мирились, но потом, видимо, решив, что недостаточно выяснили отношения, поэтому не стоит удивляться, если на этот раз партнер захочет не помириться, а расстаться.

Близнецы

Близнецы, как правило, не дорожат близкими людьми – будь то их семья или друзья, воспринимая знаки их внимания как само собой разумеющееся, а, значит, не стоящим благодарности. Похоже, кому-то из окружающих надоест прислуживать представителям знака, и они уйдут.

Весы

Весы, хоть об этом и не принято говорить, легко предают тех, кого любят: казалось бы, еще вчера в их отношениях с близким человеком все было хорошо, но уже сегодня они могут развернуться на 180 градусов и уйти к кому-о другому – прежде чем станет так поступить, стоит хорошо подумать.

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