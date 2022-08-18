Три знака Зодиака, к которым сегодня вовремя придет нужная информация

По словам Натана Ротшильда, кто владеет информацией – владеет миром. Нынешний день принесет с собой целый поток информации, в которой важно будет сориентироваться, отобрав нужную и отбросив ту, которая является лишней. Использовать ее можно будет практически сразу же – она сыграет важную роль в решении профессиональных и личных вопросов.
Сегодня, 18 августа, важная информация придет к представителям всех знаков Зодиака, но три из них получат их как нельзя кстати.
Близнецы (22.05 – 21.06)
Близнецы – мастера добывать информацию из ничего – буквального из воздуха, да и разговорить они могут даже мраморную статую. Но сегодня им не придется прилагать усилия – они получат нужные данные на блюдечке с голубой каемочкой. И произойдет это настолько своевременно, что они успеют употребить полученные знания в работе и отличиться перед начальством.
Рак (22.06 – 22.07)
Раки, озадаченные получением важных документов – как профессионального, так и личного характера, получат необходимую информацию в буквальном смысле слова от незнакомого человека – скажем, им могут подсказать ее в очереди в чиновничий кабинет или просто на улице, в общем, когда они меньше всего будут этого ожидать. Главное, они все успеют оформить вовремя.
Весы (24.09 – 23.10)
Весы, скорее всего, будут озабочены обстоятельствами личной жизни: подозрения, которые возникнут у них в отношении любимого человека, необходимо будет либо подтвердить, либо опровергнуть. Связанные с этим волнения улягутся, когда представители знака получат важную информацию, которая не даст им разрушить отношения: как выяснится, человек, которого они любят, ни в чем не виноват.
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