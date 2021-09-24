Три знака Зодиака, котором сегодня лучше не выходить из дома

Энергетически тяжелый день, который не зря называют сатанинским или дьявольским: велика вероятность столкновения со злом в самых разных и неожиданных его обличьях. Оно может принять образ неприятной ситуации, драматического стечения обстоятельств и людей, в том числе и близких, которые предстанут совсем не такими, какими мы привыкли их видеть. Единственный способ избежать неприятностей – не покидать родных стен.

Сегодня, 24 сентября, выходить из дома не рекомендуется представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них нахождение вне его может стать особенно опасным.

Овен (21.03 – 20.04)

Овны – в силу свойственной им вспыльчивости и несдержанности – легко могут стать жертвами агрессивно настроенных, неадекватных людей. Там, где другие пройдут мимо, представители знака обязательно попадут в историю – например, ввяжутся в какой-нибудь конфликт, исход которого может оказаться непредсказуемым. Укротить нрав Овнов не под силу никому, в том числе и им самим, а вот обезопасить себя, оставшись – всего на день – дома, можно и нужно, в конце концов, в доме или квартире немало дел, которыми можно заняться в это время.

Весы (24.09 – 23.10)

Весы – натуры впечатлительные и утонченные, их может задеть и расстроить любая мелочь, не укладывающаяся в их художественную картину мира. Сегодня же таких моментов будет масса, поэтому представителям знака лучше остаться дома и сосредоточиться на любимых предметах искусства – лучше всего классических: шедеврах литературы, музыки, живописи, мирового кино. Если же остаться в родных стенах не будет никакой возможности, Весам необходимо быстро сделать то, что необходимо, и, ни на что не отвлекаясь, вернуться домой.

Водолей (21.01 – 18.02)

Водолеи – надо отдать им должное – умеют правильно реагировать на выпады неадекватных людей: они отвечают им еще более неадекватно, что ставит тех в тупики – у представителей знака хорошо получилось то, что Вадим Зеланд называет "проваливанием маятников". Но сегодня такой день, когда даже им окажется не под силу дать отпор грубиянам и асоциальным элементам – те окажутся заведомо сильнее их. Именно поэтому Водолеям не стоит сегодня выходить на улицу – лишнее столкновение с психически неуравновешенными людьми им ни к чему.

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