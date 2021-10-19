Три знака Зодиака, которые будут страдать от перепадов настроения

Нынешний день считается самым счастливым во всем лунном месяце. Действовать в это время нужно решительно и бескомпромиссно, стоять на своем – твердо, а думать – только о приятном и хорошем. Время благоприятно для старта любого важного дела – не только профессионального, но и личного, поэтому очень важно не упустить счастливый шанс. Главное, устоять перед перепадами настроения, которые будут мешать работать.

Сегодня, 19 октября, страдать от перепадов настроения могут представители всех знаков Зодиака, но трех из них будет особенно сильно "штормить".

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецам сегодня все будет не так: их будут категорически не устраивать события, обстоятельства и люди, последние – особенно. Представителям знака даже покажется, что окружающие раздражают их специально – чтобы вывести из себя и как следует позлить. На самом деле это, конечно же, не так, но их не переубедить – они будут стоять на своем и портить настроение себе и другим, что обидно для такого приятного во всех отношениях дня.

Весы (24.09 – 23.10)

Весам очень трудно будет понять, чего они хотят на самом деле – их станет тянуть в разные стороны. Коснется это преимущественно профессиональных вопросов: с одной стороны, представители знака будут стремиться заполучить в работу перспективный во всех отношениях проект, с другой – решат, что у них недостаточно опыта и знаний, чтобы его "потянуть". Радость будет сменяться отчаянием, нетрудно предугадать, что оптимизма это им не прибавит.

Рыбы (19.02 – 20.03)

У Рыб – и тут можно не ходить к гадалке – перепады настроения, скорее всего, будут связаны с личной жизнью. У каждого из представителей знака сложатся свои обстоятельства: кто-то будет решать, стоит ли сохранять отношения с человеком, который перманентно их раздражает, а кто-то – решать, на ком из двух потенциальных поклонников остановить свой выбор. В любом случае нервы у самого романтического знака будут на пределе, что совершенно не совпадает с позитивной энергетикой дня.

Прогнозы на неделю:

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