Три знака Зодиака, которые будут видеть подвох в каждом поступке окружающих людей

Гороскоп / © Credits

Реклама

Не лучшая реакция на других людей, но гораздо хуже будет ощущение, что все они что-то против нас замышляют, о которого — даже при самом большом желании –избавиться удастся не всем.

Сегодня, 19 февраля, раздражительность и агрессия будут свойственны представителям всех знаков Зодиака, но три из них будут видеть подвох в каждом поступке окружающих их людей.

Овен

Овны, как правило, слишком самоуверенны, чтобы реагировать на поведение других людей, но сегодня они могут изменить привычному поведению и начать присматривать к окружающим. Им моет показаться, что против них что-то замышляют, и возможно, это действительно будет так.

Реклама

Скорпион

Скорпионы умеют анализировать ситуации, в которые попадает, поэтому прекрасно в них ориентируются и никого не подозревают без основания. Вот и сегодня они сложат два и два, и сделают выводы относительно человека из своего ближнего круга, который действительно что-то замышляет.

Рыбы

Рыбы — знак тревожный и мнительный, они делают трагедию не только и любого события, но из чьих-то неосторожных слов и даже косых взглядов. Но сегодня, похоже, у них будут все основания для подозрений в адрес кого-то из близких, так что стоит проявить осторожность.

Читайте также: