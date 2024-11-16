Три знака Зодиака, которые могут получить неожиданную прибыль

Нынешний день – несмотря на его будний статус – благоприятен для любых дел, в том числе и профессиональных, но наиболее удачен он для решения финансовых вопросов. Прибыль, которую можно сегодня получить, может быть как долгожданная и заслуженная, так и совершенно неожиданная.

Сегодня, 16 ноября, успешно решить финансовые вопросы смогут представители всех знаков Зодиака, но три из них могут рассчитывать на неожиданную прибыль.

Близнецы

Близнецы, которые умеют находить общий язык со всеми, в том числе и бизнес-партнерами, накануне договорившись с ними об инвестициях, вполне могут рассчитывать на то, что первую ее часть они получат уже сегодня – причем она окажется значительно выше оговоренного объема.

Козерог

Козероги, которые в финале рабочей недели завершили – и сдали заказчику – важный и трудоемкий проект, и рассчитывают на выплату гонорара не раньше понедельника, поэтому будут приятно удивлены, получив его уже сегодня – звезды даже разрешают им немного его потратить.

Рыбы

Рыбы, которые в последнее время занимались продажей своей недвижимости и наконец-то нашли очень выгодного покупателя, который сегодня вполне может перечислить им всю сумму сразу. Звезды настоятельно советуют представителям знака без промедления вложить деньги в новую покупку.

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