Три знака Зодиака, которые могут получить подарки от судьбы

Нынешний день можно сравнить с разгоном на старте: чем быстрее человек его возьмет, тем легче пройдет "дистанцию", на которую замахнулся. Любые начинания этого дня – даже если речь идет не об активных действиях, а о составлении плана на ближайшее будущее – обречены на успех. Необходимо также обращать пристальное внимание на события, которые произойдут в это время: они могут стать предвестниками важных подарков судьбы.

Сегодня, 22 января, подарки судьбы могут получить представители всех знаков Зодиака, но три из них могут рассчитывать на такие сюрпризы с особой вероятностью.

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцам, которые давно ожидают вести от близкого им человека, с которым они находятся в разлуке, судьба приготовила гораздо больше, чем то, на что они рассчитывают, а точнее, встречу с ним. При этом она рекомендует сказать любимому все, о чем они думали в последнее время, не откладывая признание в чувствах до следующего свидания, которое может случиться не так быстро, как того хотелось бы.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецам, которые давно хотят сменить место жительства, наконец-то может повезти: им удастся найти подходящий вариант обмена или покупки жилья в том городе или стране, о которых они давно мечтали. Главное для них – поспешить и успеть все сделать до того момента, когда фортуна, которая, как известно, переменчива, повернется к ним другой – не самой приятной – своей стороной.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрельцам – особенно тем из них, которые в последнее время был недовольным своим материальным положением – судьба намерена всерьез его улучшить. Правда, золотых гор она им не обещает, но работу с вполне приличной зарплатой – гарантирует. Главное для представителей этого знака – придержать полученные деньги: соблазн потратить их будет велик, но впоследствии о транжирстве придется пожалеть.

Читайте также: