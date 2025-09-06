- Дата публикации
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 62
- Время на прочтение
- 1 мин
Три знака Зодиака, которые могут поссориться со своими близкими
Мощная лунная энергия, которая дается нам в это время, может нарушить внутренний баланс и толкнуть на конфликты с окружающими — прежде всего, близкими — людьми. Лучший способ предотвратить такое развитие событий — направить свои силы в продуктивное русло — напимер, на работу.
Сегодня, 6 сентября, поссориться с кем-то из близких могут представителей всех знаков Зодиака, но для трех из них такой конфликт особенно вероятен.
Овен
Овны обладают не самым простым характером, что часто толкает их на агрессию по отношению к окружающим их людям. Чтобы не рассориться с родными или близкими всерьез и надолго, нужно взять себя в руки и удержаться от резких слов и, уж тем более, необдуманных поступков.
Телец
Тельцы не самый конфликтный знак зодиакального круга, они могут долго терпеть, а потом неожиданно вспыхнуть и начать изводить окружающих людей. По такому же сценарию могут развиваться события и сегодня: если их терпение лопнет, они обвинят близких людей во всех смертных грехах.
Дева
Дев за их умение действовать исподтишка часто называют серыми кардиналами, но в этот раз они ни станут таиться от окружающих и покажут, на что они способны. Самыми пострадавшими станут близкие люди — отношения могут испортиться всерьез — вплоть до разрыва.
