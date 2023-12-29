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Три знака Зодиака, которые могут пожалеть о совершенных сегодня поступках

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
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Три знака Зодиака, которые могут пожалеть о совершенных сегодня поступках

Гороскоп на сегодня для трех знаков Зодиака / Фото: Credits

Астрологи считают, что нынешний день располагает к праздникам и веселью, что в наши дни актуально далеко не для всех. А вот установить контроль над энергетическими потоками, которые иду к человеку из космоса, не только можно, но и нужно – в противном случае они могут стать причиной поступков, о которых впоследствии придется пожалеть. 

Сегодня, 29 декабря, контролировать энергетические потоки необходимо представителям всех знаков Зодиака, но трем из них нужно быть особенно осторожными, иначе о поступках нынешнего дня придется пожалеть. 

Телец 

Тельцы сегодня могут почувствовать желание выяснять отношения с окружающими их людьми, что вполне может привести к серьезным конфликтам. Преодолеть такое – скандальное – настроение будет довольно сложно, но не только можно, но и нужно – главное, по-настоящему этого хотеть. 

Скорпион 

Скорпионы никого не "жалят" просто так – только в том случае, если их сильно заденут. Тем не менее сегодня им стоит держать себя в рамках даже в том случае, если кто-то попытается их оскорбить: сила противодействия может в разы превзойти силу действия, а к чему это в результате приведет, даже предсказать трудно. 

Стрелец 

Стрельцы, попав под влияние мощной энергетики, далеко не всегда могут удержать ее "в руках": поэтому не они руководят ею, а она – ими, что становится причиной безрассудного поведения. Сегодня им стоит проявить сдержанность, иначе уже завтра им придется извиняться перед окружающими за сделанное. 

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Дата публикации
Просмотры
776
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