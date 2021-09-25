Три знака Зодиака, которые могут рассчитывать на крупные денежные поступления

День, невзирая на его статус выходного, благоприятен для воплощения в жизнь любых – самых смелых и неожиданных – идей. Главное – действовать, а не размышлять над каждым своим шагом, в противном случае можно потерять веру в свои силы и не справиться не только с этим – сложным – заданием, но и с любым другим – самым простым. Самыми удачными обещают стать финансовые операции – они будут решаться легко и быстро.

Сегодня, 25 сентября, неожиданные денежные поступления могут получить представители всех знаков Зодиака, но трем из них в этом смысле особенно повезет.

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцы – особенно те из них, кто в последнее время завершил серьезный многоступенчатый проект – вполне могут рассчитывать на повышение заработной платы или премию, которой начальство захочет их поощрить. Нельзя сказать, что они на нее совсем не рассчитывают – все-таки свою работу они сделали быстро и качественно, тем не менее сумма, значащаяся в платежной ведомости, окажется более чем приятной. К тому же она станет лучшей побуждающей силой для покорения новых профессиональных высот.

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Дева (22.08 – 23.09)

Девам, которые давно собираются приобрести новый дом или квартиру и к тому же собрали необходимую для этого сумму денег, решать, что именно нужно приобрести, необходимо именно сегодня – день весьма благоприятен для этого. Во-первых, риелторы смогут предложить оптимальный вариант в отношении "цена-качество", который никак нельзя будет упустить – такие предложения попадаются нечасто. А во-вторых, представители знака будут как никогда прагматичны и расчетливы, поэтому смогут сделать единственно верный выбор.

Козерог (22.12 – 20.01)

Козерогам сегодня можно продавать все, что они давно уже не надеялись сбыть с рук: например, партию товара собственного производства или роман, который они написали несколько лет назад, но никак не могли пристроить ни в одно издательство. Сегодня велика вероятность того, что они получат долгожданное предложение о приобретении их товара – причем условия им будут предложены самые приятные. Так что представителям знака ничего не останется, как только работать дальше – их творчество и впредь окажется востребованным.

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