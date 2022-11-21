Три знака Зодиака, которые могут сегодня преобразиться до неузнаваемости

День, когда невзрачная куколка становится прекрасной бабочкой, замарашка-Золушка превращается в принцессу в хрустальных туфельках, а невоспитанная цветочница Элиза Дулитл оказывается настоящей – и прекрасной – леди. Каждый человек может измениться в лучшую сторону, особенно если он приложил к этому серьезные усилия – разумеется, просто так судьба никому ничего не подарит.

Сегодня, 21 ноября, преобразиться могут все знаки Зодиака, но представителей трех из них в результате просто невозможно будет узнать.

Овен (21.03 – 20.04)

Овны своим преображением – надо признать, по-настоящему фееричным – будут обязаны романтическим чувствам, которые они испытывают к своему недавнему знакомому. Желая произвести на него впечатление, они некоторое время назад решили полностью изменить внешность – разумеется, в лучшую сторону, и, надо признать, весьма в этом деле преуспели. Наилучший результат дала диета, сделавшая их фигуру по-настоящему модельной.

Дева (22.08 – 23.09)

Девы – мастера создавать новые образы, в смысле предстать перед окружающими в новом – неожиданном – облике они не знают равных. Их сегодняшний образ – результат кропотливой работы над собой, которую они вели в течение нескольких месяцев. Кстати, смена имиджа на пользу представителям знака в профессиональном плане: велика вероятность того, что им предложат новое – во всех отношениях завидное – место работы.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрельцы любят – и умеют работать над собой, причем как в физическом, так и в моральном плане: они с удовольствием занимаются спортом, штудируют научные трактаты и обретают новые навыки, доходя в них до совершенства. Нынешнее их преображение будет связано не с физическим, а с моральным или духовным преображением: они станут гораздо сильнее и смелее, чем были раньше.

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