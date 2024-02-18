Три знака Зодиака, которые могут стать жертвой обмана

Нынешний день – один из самых сложных в лунном календаре: следует опасаться многочисленных ловушек, которые будет расставлять зло – точнее, идущие у него на поводу люди. В редких случаях угроза может быть физической, но чаще всего речь идет о моральных опасностях – мошенничестве и обмане.

Сегодня, 18 февраля, осторожность в общении необходимо соблюдать представителям всех знаков Зодиака, но трем из них особенно важно опасаться обмана.

Рак

Раки, как самые доверчивые представители знака, часто становятся жертвами обмана, причем, собственный опыт их, как правило, ничему не учит. Хотя бы сегодня звезды советуют им обратить внимание на поведение близкого человека, который, похоже, что-то от вас скрывает – не дайте ему оставить вас в дураках.

Весы

Весы часто становятся жертвой обмана из-за своей неспособности быстро и однозначно принять решение – как правило, они колеблются до последнего. А потому их легко ввести в заблуждение. Сегодня звезды предлагают представителям знака взять себя в руки и настоять на одном варианте важного решения.

Скорпион

Скорпионы гораздо добрее, чем о них принято думать, хоть они и скрывают свою эмпатию где-то глубоко в душе. Их очень легко разжалобить трогательными историями, из-за которых они готовы совершать безрассудные поступки, которые иногда – вот как сегодня – оказываются совершенно напрасными.

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