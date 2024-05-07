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Три знака Зодиака, которые могут удалить из своей жизни тех, кто мешает или вредит

Три знака Зодиака, которые могут удалить из своей жизни тех, кто мешает или вредит

Гороскоп на сегодня для трех знаков Зодиака / Фото: Credits

Нынешний день, символом котором является спрут, в астрологической традиции связана с именем царя Ирода: его тяжелая энергетика считается опасной для людей особенно тех, кто неправильно – и неправедной – прожил предыдущий лунный месяц. Но неприятностей можно не только избежать, но и извлечь из них пользу. 

Сегодня, 7 мая, использовать энергию дню в своих интересах могут представители всех знаков Зодиака, но трем из них на е волне звезды советуют удалить из своей жизни тех, кто им мешает или вредит. 

Телец 

Тельцам, которые в последнее время не понимают, почему их профессиональные проекты постоянно терпят неудачу, звезды рекомендуют посмотреть по сторонам – возможно, кто-то из коллег много делает для этого. Как минимум, с ним надо перестать делиться своими соображениями. 

Рак

Раки, для которых расставание с любимым человеком – особенно если отношения с ним оформлены официально – сродни катастрофе, поэтому они идут на такой шаг только в крайнем случае. Но сегодня тем из них, кто чувствует, что партнер им не верен, придется это сделать. 

Стрелец

Стрельцам, как одному из самых дружелюбных знаков Зодиака, трудно расставаться с друзьями даже после их непорядочных поступков – они предпочитают их прощать. Но сегодня они поймут, что человек, которого они считают другом, стал врагом, так что не стоит жалеть о расставании. 

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