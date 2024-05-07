Три знака Зодиака, которые могут удалить из своей жизни тех, кто мешает или вредит

Нынешний день, символом котором является спрут, в астрологической традиции связана с именем царя Ирода: его тяжелая энергетика считается опасной для людей особенно тех, кто неправильно – и неправедной – прожил предыдущий лунный месяц. Но неприятностей можно не только избежать, но и извлечь из них пользу.

Сегодня, 7 мая, использовать энергию дню в своих интересах могут представители всех знаков Зодиака, но трем из них на е волне звезды советуют удалить из своей жизни тех, кто им мешает или вредит.

Телец

Тельцам, которые в последнее время не понимают, почему их профессиональные проекты постоянно терпят неудачу, звезды рекомендуют посмотреть по сторонам – возможно, кто-то из коллег много делает для этого. Как минимум, с ним надо перестать делиться своими соображениями.

Рак

Раки, для которых расставание с любимым человеком – особенно если отношения с ним оформлены официально – сродни катастрофе, поэтому они идут на такой шаг только в крайнем случае. Но сегодня тем из них, кто чувствует, что партнер им не верен, придется это сделать.

Стрелец

Стрельцам, как одному из самых дружелюбных знаков Зодиака, трудно расставаться с друзьями даже после их непорядочных поступков – они предпочитают их прощать. Но сегодня они поймут, что человек, которого они считают другом, стал врагом, так что не стоит жалеть о расставании.

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