Три знака Зодиака, которые могут заплатить по кармическим долгам

День, когда многие на собственном опыте смогут убедиться в справедливости пословицы "что посеешь, то и пожнешь". Поступки, совершенные в недавнем – а, возможно, и далеком – прошлом, получат свое продолжение.

Сегодня, 11 ноября, о том, что такое кармические долги, узнают представители всех знаков Зодиака, но трем из них, хотят они того или нет, придется по ним заплатить

Овен

За Овнами, известными своей вспыльчивостью, как правило, тянется целый шлейф обид, которые они – когда нарочно, а когда и нечаянно – нанесли другим людям. Неудивительно, что время от времени им – вот как сегодня – приходится платить по кармическим долгам – главное, понимать, что ничего в жизни не происходит просто так.

Близнецы

Близнецы – знак удачливый: им, в отличие от других, удается иногда избегать воздействия кармы, даже несмотря на то, что вполне его заслуживают. Но сегодня им придется ответить за то, что они сделали некоторое – иногда довольно продолжительное - время назад: возможно, это станет уроком, который им необходимо усвоить.

Стрелец

Стрельцы редко обижают кого бы то ни было намеренно – чаще всего этот происходит по недоразумению: как правило, они сначала говорят и только потом понимают, что именно сказали. Неудивительно, что их неосмотрительность не является оправданием для высших сил, поэтому им приходится платить по счетам.

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