Три знака Зодиака, которые обнаружат, что способны на плохие поступки

День, когда активизируются силы тьмы, что не лучшим образом повлияет на нашу жизнь вообще и наше настроение – в частности. Больше всего в это время человеку надо бояться самого себя: негатив, который может подняться из глубины души, может не только поразить, но и испугать – мало кому хочется верить в то, что он способен на плохие поступки.

Сегодня, 28 октября, почувствовать внутренний негатив могут представители всех знаков Зодиака, но три из них – совершенно неожиданно для себя – обнаружат, что способны на плохие поступки.

Лев

Львы, несмотря на внутреннее высокомерие, на плохие поступки не способны категорически, тем удивительнее – как для них, так и для окружающих – будет их желание делать гадость человеку, который их обидел. Даже если он будет этого заслуживать, не стоит опускаться до его – не самого благородного – уровня.

Весы

Весы только кажутся мягкими – не зря астрологи говорят, что под их бархатными перчатками скрывается железная хватка. Тем не менее в душе представители знака люди незлобивые, поэтому их нынешнее желание сказать или сделать что-то плохое, будет неожиданным – и неприятным – прежде всего для них самих.

Рыбы

Рыбы – несмотря на свое настоящее или кажущееся добродушие – мстить не только умеют, но и любят: у них это получается виртуозно. Вот и сегодня они, похоже, захотят наказать человека, который – как им кажется – причинил им зло. Звезды настоятельно рекомендуют им одуматься – до добра это их точно не доведет.

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