Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Три знака Зодиака, которые сегодня будут испытывать резкие перепады настроения

Три знака Зодиака, которые сегодня будут испытывать резкие перепады настроения

Гороскоп на сегодня для трех знаков Зодиака / Фото: Credits

День, заряженный мощной позитивной энергетикой, которая позволит справиться с любыми – даже очень сложными – задачами, особенно если удастся взять ее под контроль и направлять в нужное русло, иначе она будет «вести» человека за собой, подталкивая к поступкам, которые не входят в его планы. 

Сегодня, 14 декабря, идти на поводу у мощных потоков космической и придется представителям всех знаков Зодиака, но три из них будут испытывать резкие перепады настроения. 

Телец

Тельцы – один из самых стабильных знаков Зодиака, которым не свойственны перепады настроения, но сегодня что-то пойдет не так и им, несмотря на все старания, не удастся сдержать себя в спокойном состоянии духа и, как следствие, эмоции постоянно будут вырываться из-под контроля. 

Близнецы

Близнецы, которые и в любой другой день демонстрируют окружающим противоречивость и двойственность своей натуры, на этот раз превзойдут все – даже самые смелые – ожидания. Их настроение будет меняться каждый полчаса, что сделает невозможным общение с ними.

Весы

Весам всегда трудно бывает определиться относительно того, что они хотят получить на самом деле, но сегодня выбор окажется особенно сложным. Причем, варианты, которые им нравятся, станут вызывать позитивные эмоции, а те, что не нравятся, негативные, что и отразится на настроении. 

Читайте также: 

Похожие темы:

Следующая публикация