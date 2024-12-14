Три знака Зодиака, которые сегодня будут испытывать резкие перепады настроения

День, заряженный мощной позитивной энергетикой, которая позволит справиться с любыми – даже очень сложными – задачами, особенно если удастся взять ее под контроль и направлять в нужное русло, иначе она будет «вести» человека за собой, подталкивая к поступкам, которые не входят в его планы.

Сегодня, 14 декабря, идти на поводу у мощных потоков космической и придется представителям всех знаков Зодиака, но три из них будут испытывать резкие перепады настроения.

Телец

Тельцы – один из самых стабильных знаков Зодиака, которым не свойственны перепады настроения, но сегодня что-то пойдет не так и им, несмотря на все старания, не удастся сдержать себя в спокойном состоянии духа и, как следствие, эмоции постоянно будут вырываться из-под контроля.

Близнецы

Близнецы, которые и в любой другой день демонстрируют окружающим противоречивость и двойственность своей натуры, на этот раз превзойдут все – даже самые смелые – ожидания. Их настроение будет меняться каждый полчаса, что сделает невозможным общение с ними.

Весы

Весам всегда трудно бывает определиться относительно того, что они хотят получить на самом деле, но сегодня выбор окажется особенно сложным. Причем, варианты, которые им нравятся, станут вызывать позитивные эмоции, а те, что не нравятся, негативные, что и отразится на настроении.

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