Три знака Зодиака, которые сегодня будут кузнецами своего счастья

Неоднозначный, а потому непростой день, который несет людям как позитив, так и негатив, из-за чего он может быть как активным, так и пассивным. Зависит "качество" дня от многих факторов – в том числе, и от воли самого человека. Поскольку перед каждым будет стоять альтернатива, чью сторону принять – добра или зла, пенять в случае неудачного выбора впоследствии придется только на себя.

Сегодня, 27 ноября, судьбу представителей всех знаков Зодиака будут определять их поступки, но три из них по-настоящему станут кузнецами своего счастья.

Рак (22.06 – 22.07)

Ракам звезды настоятельно советуют сделать то, что, как правило, вызывает у них негативные эмоции – выйти из зоны комфорта и проявить инициативу, причем особенно это касается личной жизни. Если представители знака хотят, чтобы она сложилась максимально удачно, им необходимо перестать ждать манны небесной и хоть что-то для этого сделать – например, пригласить любимого человека на свидание.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Скорпионы – особенно те из них, кто давно мечтает о кардинальных жизненных переменах – именно сегодня должны принять решение, которое их к ним приведет. Возможно, представителям знака покажется, что действия, которые от них требуются, чересчур сложны, но другого выхода у них просто нет – в противном случае им придется еще довольно долго довольствоваться нынешним положением дел.

Козерог (22.12 – 20.01)

Козерогам звезды настоятельно рекомендуют отодвинуть в сторону работу, которой они продолжают заниматься даже в выходной, и подумать о том, как продвинуться по карьерной лестнице, чем им желательно заняться уже завтра. Конечно, для этого придется потрудиться, но, как известно, без труда не выловишь и рыбку из пруда, тем более что физические – да и моральные – усилия представителей знака никогда не пугали.

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