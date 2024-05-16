Три знака Зодиака, которые сегодня будут недовольны своими близкими

День темной, отрицательной энергетики, которую астрологи называют "демонической". Конфликтность и раздражительность в такое время буквально витают в воздухе, поэтому очень трудно сдержать бурные негативные эмоции и ни с кем не поссориться.

Сегодня, 16 мая, раздражительность "накроет" представителей всех знаков Зодиака, но трое из них будут недовольны своими близкими, о чем не преминут им сказать.

Близнецы

Близнецы любят своих близких, ровно настолько, насколько это не ущемляет их персону, к тому же всех, включая родителей, они оценивают с точки зрения полезности им. Исключение из правила составляют только дети, но и им сегодня лучше не попадать под горячую руку представителей знака.

Рак

Раки ценят свою семью превыше всего, тем удивительнее для их близких станет сегодняшний настрой представителей знака, под воздействием которого они будут ругать всех без исключения – как по поводу, так и без. Чтобы не нарушить мир в семье, придется сдержать эмоции.

Дева

Девы и в любой другой день бывают недовольны теми, кто их окружает, сегодня их может буквально распирать от возмущения. Стоит ли говорить том, что отношения с самыми близкими людьми могут накалиться до предела, а это вряд ли понравится представителям знака.

Читайте также: