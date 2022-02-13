Три знака Зодиака, которые сегодня будут ощущать перепады настроения

День, заряженный мощной позитивной энергетикой, благоприятен для любых видов отдыха, который придется весьма кстати, если учесть, что уже завтра, несмотря на праздник, начинается новая рабочая неделя, которая потребует сил и сосредоточенности. Помешать отдыху и релаксу могут перепады настроения, которые не позволят как следует расслабиться.

Сегодня, 13 февраля, перманентные перепады настроения будут ощущать все знаки Зодиака, но трем из них они могут особенно досаждать.

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцы, как правило, не подвержены быстрым перепадам настроения: они могут долго пребывать в стабильно хорошем расположении духа, а затем, когда количество их раздражения по самым разным поводам перейдет в качество, так же стабильно переходить в режим гнева. Но сегодня они почувствуют настоящую турбулентность, когда их будет – в буквальном смысле этого слова – бросать из стороны в сторону. Это окажется серьезным испытанием даже для такого психически уравновешенного знака, поэтому звезды советуют им не идти на поводу у эмоций.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецы, которые и в любой другой день демонстрируют окружающим противоречивость и двойственность своей натуры, на этот раз превзойдут все – даже самые смелые – ожидания. Их настроение будет меняться каждый полчаса, что сделает невозможным общение с ними. Хорошо еще, что сегодня выходной день, в противном случае от них сбежали бы все деловые партнеры. Изменить себя представители знака не в силах, поэтому для них существует один-единственный выход – во избежание недоразумений как можно меньше общаться с окружающими.

Весы (24.09 – 23.10)

Весам всегда трудно бывает определиться относительно того, что они хотят получить на самом деле, но сегодня выбор окажется особенно сложным. Причем варианты, которые им нравятся, станут вызывать позитивные эмоции, а те, что не нравятся, негативные. Ну а поскольку в течение дня им придется постоянно анализировать возможные обстоятельства, то и настроение соответственно будет скакать то вверх, то вниз. Это окажется утомительным не только для них самих, но и для людей, которые их окружают.

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