Три знака Зодиака, которые сегодня будут особенно удачливыми 

День чистой, благотворной энергетики, которую нежелательно нарушать конфликтами, ссорами, суетой и громкими криками. Зато можно – и нужно – демонстрировать свои способности, а разработанные в это время планы в самом скором времени приведут к благоприятным жизненным перемена. Впрочем, успех сегодня будет сопутствовать всем, вне зависимости от того, под каким знаком человек появился на свет.

Сегодня, 29 сентября, удачливыми будут представителями всех знаков Зодиака, но три из них могут особенно на нее рассчитывать.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецы – особенно те из них, кто находится в поисках второй половинки – вполне могут рассчитывать на судьбоносную встречу, которая произойдет, когда они совсем не будут этого ожидать, что, впрочем, сделает произошедшее еще приятнее. А вот то, как сложатся их отношения с новым знакомым, целиком и полностью будет зависеть от самих представителей знака.

Весы (24.09 – 23.10)

Весы, которые – чего уж тут греха таить – являются баловнями судьбы, и сегодня окажутся в первых рядах тех, кто пришел за дарами Фортуны. Они могут рассчитывать на удачу во всех жизненных сферах, но первостепенной все-таки станет материальная: кому-то выплатят гонорары за предыдущую работу, кому-то – предложат новую, куда более выгодную, чем прежняя.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Скорпионам в этот день успех будет сопутствовать во всех жизненных сферах, но, несмотря на это, звезды рекомендуют представителям знака выбрать одно направление, угнаться за всеми "зайцами" не удастся даже таким ловким людям, как они. Определиться с тем, что для них в данный момент важнее, будет нетрудно, куда сложнее – отказаться от других возможностей, которые предоставит в это время судьба.

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