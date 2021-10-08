Три знака Зодиака, которые сегодня будут подозревать окружающих во всех смертных грехах

День мощной негативной энергетики, из-за чего все мы будем испытывать раздражение – вплоть до самой серьезной его степени – агрессии. Одним из его проявлений станет подозрительность – она будет направлена на любого человека или явления, которые вызовут непонимание или замешательство.

Сегодня, 8 октября, подозревать окружающих людей во всех смертных грехах будут все знаки Зодиака, но три из них станут особенно мнительными и недоверчивыми.

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцы страдают от повышенной подозрительности везде и всюду: им кажется опасным все, что не укладывается в картину понимания их мира. Стоит хоть чему-то выпасть из нее, как они начинают испытывать тревогу и искать вокруг себя тех, кто виноват в сложившейся ситуации. Сегодня они не только успеют найти такого человека, но и во всеуслышание обвинят его в этом. Потом, конечно, придется не менее громко извиняться, но слово – не воробей, обратно забрать не удастся.

Лев (23.07 – 21.08)

Львам звезды настоятельно рекомендуют максимально сократить общение с людьми, включая родных и близких, – скандал, который может возникнуть на пустом месте, вряд ли пойдет на пользу представителям знака. Причиной конфликта, скорее всего, станет их мнительность – они будут подозревать всех в том, что их хотят обидеть или, по крайней мере, задеть за живое, а это не лучшим образом отразится даже на мимолетных отношениях.

Весы (24.09 – 23.10)

Весы – знак сенситивный и чувствительный, стоит им выйти из состояния душевного равновесия, как они, будучи уверенными, что все окружающие хотят принести им вред, начинают подозревать их во всех смертных грехах. Оправдаться, вот как сегодня, в их глазах практически невозможно, не стоит и пытаться, поэтому представителям знака лучше сегодня ни с кем не общаться – так будет спокойнее как им самим, так и окружающим их людям.

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