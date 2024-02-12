Три знака Зодиака, которые сегодня будут подозревать окружающих во всех смертных грехах

Нынешний день – особенно первая его половина – чревата нервным напряжением, раздражительностью и даже агрессией. Следствием таких чувств и эмоций может стать подозрительность, которую в такой лунный период способны испытывать даже самые наивные и доверчивые люди.

Сегодня, 12 февраля, раздражительными и агрессивными могут стать представители всех знаков Зодиака, но три из них начнут подозревать во всех смертных грехах тех, кто их окружает.

Телец

Тельцы редко подозревают любимых людей в измене, но уж коль скоро делают это, сам символ ревности, Отелло, не выдерживает такой конкуренции. Сегодня они будут подозревать свою вторую половинку в неверности без всяких на то оснований: достаточно подождать до завтра и от ревности не останется и следа.

Козерог

Козерогов могут расстроить подозрения, касающиеся их работы: мысль о том, что кто-то их подсиживает, в состоянии совершенно отравить существование представителей знака. Желательно отвлечься от мысли о чьих-то кознях и интригах, сосредоточившись на выполнении ажных злободневных заданий.

Водолей

Водолеям может показаться, что близкие друзья за их спиной о чем-то сговариваются с недругами, что доставит им массу неприятных мгновений. Трудно сказать, что – кроме лунных энергий – могут подтолкнуть их к такой мысли, но следующий день, когда «чары» рассеются, у них будто камень с души упадет.

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