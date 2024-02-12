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Три знака Зодиака, которые сегодня будут подозревать окружающих во всех смертных грехах

Три знака Зодиака, которые сегодня будут подозревать окружающих во всех смертных грехах

Гороскоп на сегодня для трех знаков Зодиака

Нынешний день – особенно первая его половина – чревата нервным напряжением, раздражительностью и даже агрессией. Следствием таких чувств и эмоций может стать подозрительность, которую в такой лунный период способны испытывать даже самые наивные и доверчивые люди. 

Сегодня, 12 февраля, раздражительными и агрессивными могут стать представители всех знаков Зодиака, но три из них начнут подозревать во всех смертных грехах тех, кто их окружает. 

Телец 

Тельцы редко подозревают любимых людей в измене, но уж коль скоро делают это, сам символ ревности, Отелло, не выдерживает такой конкуренции. Сегодня они будут подозревать свою вторую половинку в неверности без всяких на то оснований: достаточно подождать до завтра и от ревности не останется и следа. 

Козерог 

Козерогов могут расстроить подозрения, касающиеся их работы: мысль о том, что кто-то их подсиживает, в состоянии совершенно отравить существование представителей знака. Желательно отвлечься от мысли о чьих-то кознях и интригах, сосредоточившись на выполнении ажных злободневных заданий. 

Водолей 

Водолеям может показаться, что близкие друзья за их спиной о чем-то сговариваются с недругами, что доставит им массу неприятных мгновений. Трудно сказать, что – кроме лунных энергий – могут подтолкнуть их к такой мысли, но следующий день, когда «чары» рассеются, у них будто камень с души упадет. 

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