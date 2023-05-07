Три знака Зодиака, которые сегодня будут пожинать то, что посеяли

В 18-й лунный день, который продлится почти двое календарных суток, любые происходящие в нашей жизни вещи не станут случайными – они будут обусловлены нашим поведением в предыдущий жизненный период: придется пожинать то, что посеяли. За добро, которое с нами случится, можно будет себя похвалить, а из зла сделать важные выводы, которые не позволят его повторить.

В эти дни, 7 и 8 мая, отвечать за свои поступки придется представителям всех знаков Зодиака, но три из них со стопроцентной гарантией будет пожинать то, что посеяли.

Овен (21.03 – 20.04)

Овны, которые не так давно позволили себе нелицеприятные высказывания в адрес близкого человека, должны быть готовы к тому, что он изменит отношение к ним – возможно, его реакция окажется пролонгированной во времени, но это значит только одно: тот, кого обидели представители знака, взвесил все факторы за и против и выберет единственно верную для него линию поведения.

Лев (23.07 – 21.08)

Львы, которые, как известно, любят вести себя с позиции силы (венценосным представителям Зодиака кажется, что они имеют на это право), редко сталкиваются с ответной реакции. Тем не менее все когда-то случается впервые, и в эти дни они вполне могут получить бумеранг, особенно если позволили себе повысить тон на человека, обладающего не менее сильной манией величия, чем они сами.

Водолей (21.01 – 18.02)

Водолеи, позволявшие себе распространять слухи и сплетни – чаще всего сомнительные – о других людях, могут столкнуться с тем, что в эти дни их ушей достигнет злословие, касающееся непосредственно их самих. Возможно, почувствовав, насколько это неприятно, они сделают правильные выводы и на будущее и не станут распространять наветы – как с целью мести, так и ради удовольствия.

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