Три знака Зодиака, которые сегодня будут прощены

Он предназначен для примирения и нахождения общего языка даже с теми, с кем это кажется практически невозможным. Главное — сделать шаг навстречу и извиниться, если мы чувствуем, что были неправы в случившемся конфликте.

Сегодня, 4 марта, извиняться перед теми, кого мы — вольно или невольно — обидели, желательно всем знакам Зодиака, но три из них обязательно будут прощены.

Овен

Овны редко обижают кого-то намеренно — чаще они делают это по неосторожности и, как ни странно это прозвучит, из-за торопливости: им просто не хватает времени подумать о последствиях своих слов или действий. Именно поэтому их легко простят — у них не было злого умысла.

Дева

Девы обижают других людей спокойно и расчетливо, все продумав и решив, как сделать так, чтобы ударить побольнее. Но если они — вот как сегодня — признали свою неправоту и искренне раскаялись в том, что сказали или сделали, их просто нельзя не простить.

Рыбы

Рыбы хорошо знают, как найти у человека самое уязвимое место и больно в него ударить, но при этом они способны на искреннее сочувствие к тому, кого обидели. Также представители знака умеют оформить свои извинения в такую трогательную форму, что их легко прощают.

