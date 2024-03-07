Три знака Зодиака, которые сегодня будут склонны к самодовольству

Нынешний день – время обретения мудрости, которая имеет не только прямую, но и обратную сторону. Первая несет в себе важные для жизни и работы знания, которые может почерпнуть из самых разных источников, вторая – станет основой для самодовольства и, как следствие, самообмана, который ни к чему хорошему не приведет.
Сегодня, 7 марта, испытывать довольство своей персоной – без всяких на то оснований – могут представители всех знаков Зодиака, но три из них под его влиянием могут обмануться в отношении к самим себе.
Близнецы
Близнецы склонны к самодовольству – им кажется, что они все делают лучше других, и время от времени такое их убеждение действительно соответствует действительности. Но сегодня никаких поводов для превосходства у них не будет, зато, приняв его за аксиому, они, скорее всего, настроят против себя окружающих – в тои числе, и близких людей.
Лев
Львы, как правило, бывают довольны собой без какого-либо – даже минимального – повода, представители этого знака с ним рождаются. Правда, чаще всего они демонстрируют его безобидным способом – окружающие воспринимают их такими, такие они есть. Но сегодня что-то может пойти не так, поэтому лучше на время снять «корону».
Рыбы
Рыбам в большинстве заносчивость не свойственна, но иногда на них находит приступ высокомерия, и тогда никто не знает, чего от них ждать. Сегодня как раз такой случай, когда представители знака могут, образно говоря, взбрыкнуть, что будет иметь не самые приятные последствия – следствием такого поведения станет потеря хороших друзей.
Читайте также:
- Зодиакальный гороскоп на март 2024 года для всех 12 знаков
- Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 4-10 марта
- Любовный гороскоп на неделю: каким знакам Зодиака повезет с 4 по 10 марта