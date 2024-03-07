Три знака Зодиака, которые сегодня будут склонны к самодовольству

Нынешний день – время обретения мудрости, которая имеет не только прямую, но и обратную сторону. Первая несет в себе важные для жизни и работы знания, которые может почерпнуть из самых разных источников, вторая – станет основой для самодовольства и, как следствие, самообмана, который ни к чему хорошему не приведет.

Сегодня, 7 марта, испытывать довольство своей персоной – без всяких на то оснований – могут представители всех знаков Зодиака, но три из них под его влиянием могут обмануться в отношении к самим себе.

Близнецы

Близнецы склонны к самодовольству – им кажется, что они все делают лучше других, и время от времени такое их убеждение действительно соответствует действительности. Но сегодня никаких поводов для превосходства у них не будет, зато, приняв его за аксиому, они, скорее всего, настроят против себя окружающих – в тои числе, и близких людей.

Лев

Львы, как правило, бывают довольны собой без какого-либо – даже минимального – повода, представители этого знака с ним рождаются. Правда, чаще всего они демонстрируют его безобидным способом – окружающие воспринимают их такими, такие они есть. Но сегодня что-то может пойти не так, поэтому лучше на время снять «корону».

Рыбы

Рыбам в большинстве заносчивость не свойственна, но иногда на них находит приступ высокомерия, и тогда никто не знает, чего от них ждать. Сегодня как раз такой случай, когда представители знака могут, образно говоря, взбрыкнуть, что будет иметь не самые приятные последствия – следствием такого поведения станет потеря хороших друзей.

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