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Три знака Зодиака, которые сегодня часто будут испытывать действия эмоциональных качелей
День мощной энергетики, которая позволит решить даже те профессиональные задачи, которые в последнее время казались безнадежными.
Под воздействием напряжения, которое сопутствует активной работе, настроение у людей может меняться как будто бы на качелях — от знака «минус» к знаку «плюс» и наоборот.
Сегодня, 23 октября, решить даже безнадежные задачи смогут представители всех знаков Зодиака, но три из них — вследствие испытанного напряжения-будут испытывать на себе действие эмоциональных качелей.
Близнецы
Близнецы, которые и в любое другое время впадают в крайности, заставляя окружающих подозревать их в том, что в них живут два разных человека одновременно. Сегодня они и вовсе превзойдут все ожидания, которые будут переходить от радости к глубокой печали и обратно
Весы
Весов, скорее всего, будет бросать из стороны в сторону из-за необходимости необходимость принимать важные жизненные решения: им сложно будет определиться с тем, к чему стремятся.: колеблясь, представители знака то почувствуют себя парящими в небесах, то упавшими на землю.
Рыбы
Рыб подведет их мечтательность и склонность к мистике. Обстоятельства сложатся так, что они во всем будут видеть знаки, но не всегда положительного характера. Нетрудно предположить, что настроение у них будет меняться каждый час, пока такая нервотрепка их не измотает.
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