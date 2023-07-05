Три знака Зодиака, которые сегодня должны быть готовыми к неожиданностям

Нынешний день характерен прежде всего тем, что человек как будто бы плывет в нем по воле волн, не сопротивляясь влиянию окружающего пространства и находящихся в нем людей. В такое время легко попасть под влияние того, кто морально сильнее нас, но при этом не обременяет себя порядочностью. Также надо быть готовыми к неожиданностям, которые могут упасть – буквально как снег на голову.

Сегодня, 5 июля, неожиданностей можно ожидать представителям всех знаков Зодиака, но трем из них необходимо особенно к ним приготовиться.

Овны (21.03 – 20.04), которые, как правило, обладают твердым характером, сегодня могут растерять всю свою силу, из-за чего с ними – с большой долей вероятности – случится то, что, как правило, не случается. Так, например, к ним совершенно неожиданно свалятся на голову дальние родственники, а у представителей знака не хватит решительности выставить их за дверь – придется терпеть их присутствие.

Дипломатичные Весы (24.09 – 23.10) как-то моментально – к счастью, только на день – растеряют все свои коммуникативные качества, из-за чего не смогут договориться даже на самые банальные темы. Неудивительно, что это приведет их к полным неожиданностям – например, близкий человек внезапно сделает что-то, на что, казалось бы, совершенно не способен. Главное, не затевать ссору сегодня, а уже завтра удастся найти с ним общий язык.

Романтичным Рыбам (19.02 – 20.03) не стоит пускать на самотек отношения с близким человеком, особенно если около него постоянно крутится лучшая подруга. Неожиданность в таком случае может быть не самая приятная, поэтому, чтобы ее избежать, необходимо быть повнимательнее к близкому человеку – даже в такой, казалось бы, не самый простоя день, как сегодняшний.

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