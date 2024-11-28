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Три знака Зодиака, которые сегодня должны быть максимально внимательны к своим сновидениям

Три знака Зодиака, которые сегодня должны быть максимально внимательны к своим сновидениям

Три знака Зодиака, которым сегодня важно сохранять / Фото: Credits

День, когда важную – можно даже сказать, определяющую роль в нашей жизни играет подсознание: с его помощью можно найти правильные ответы на разные – в том числе и важные – вопросы. Ну а поскольку подсознание "общается" с нами преимущественно языком сновидений, именно на них нужно обращать максимальное внимание. 

Сегодня, 28 ноября, прислушиваться к своему подсознанию нужно представителям всех знаков Зодиака. Но трем из них особенно важно обращать внимание на сновидения. 

Рак

Раки верят не только в сны, но и в приметы и гадания, поэтому всегда обращают внимание на то, что при помощи этих процессов "рисует" им подсознание. Но сегодня – чтобы не ошибиться – звезды рекомендуют им серьезно подойти к анализу и трактовке увиденного "сюжета". 

Козерог

Козероги, в основе мировоззрения которых лежит материализм, как правило, не обращают внимания на сны, считая их мракобесием. Но сегодня именно во сне к ним придет решение важного профессионального вопроса, над которым они ломали голову уже довольно продолжительное время. 

Рыбы

Рыбы – один из мистических знаков Зодиака, поэтому уговаривать их обратить внимание на свои сны не приходится – они делают это по собственной воле. Сновидения нынешней ночи помогут им определиться в сложившейся непростой ситуации.

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