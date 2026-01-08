Три знака Зодиака, которые сегодня должны поверить в себя

Гороскоп / © Credits

В этот день, 8 января, поверить в себя нужно представителям всех знаков Зодиака, но трем из них избавиться от разнообразных комплексов особенно важно.

Близнецы

Близнецы редко страдают от неуверенности в себе, но, поскольку сегодня такое случится, важно научиться быстро и эффективно привести себя в хорошую моральную форму — можно, например, вспомнить о своих былых достижениях: которых бездарный человек не смог бы осуществить.

Дева

Дева может разочароваться в себе и своих силах из-за неудач, которые преследуют представителей знака в последнее время. Пришло время забыть о неприятностях — вполне возможно, что именно с этого дня в жизни начнется светлая полоса, а вместе с ней вернется и высокая самооценка.

Козерог

Козероги, которые на первое место ставят не уверенность в себе, а трудолюбие вкупе с методичностью и системным подходом к работе, на этот раз тем не менее будут нуждаться в хорошем о себе мнении, иначе они могут — неожиданно для себя — пасть духом и опустить руки.

