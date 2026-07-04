Три знака Зодиака, которые сегодня должны поверить в себя

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Нынешний день идеально подходит для начала новых дел, но для их реализации потребуется высокая самооценка, над которой придется поработать.

Сегодня, 4 июля, поверить в себя необходимо предстаивтелям всех знаков Зодиака, но трем из них особенно важно поработать над своей самооценкой.

Близнецы

Близнецы редко страдают от неуверенности в себе, но поскольку время от времени — вот как сегодня — такое все-таки случается, важно научиться быстро приводить себя в хорошую моральную форму: можно, например, вспомнить о своих былых — и серьезных — достижениях.

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Дева

Девы могут разочароваться в себе и своих силах из-за неудач, которые преследуют представителей знака в последнее время. Пришла пора забыть о неприятностях — вполне возможно, что именно с этого дня в жизни начнется светлая полоса, а вместе с ней вернется и высокая самооценка.

Козерог

Козероги, которые на первое место ставят не уверенность в себе, а трудолюбие и методичность, на этот раз будут — чтобы не упасть духом — нуждаться в хорошем о себе мнении, для его обретения вполне достаточно перевести дух и немного отдохнуть.

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