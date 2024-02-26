Три знака Зодиака, которые сегодня должны себя контролировать

День вселенской гармонии, главным ощущением которого окажется ощущения жизнелюбия – его испытают даже отъявленные пессимисты. Но у такого мироощущения есть и оборотная сторона: отсутствие контроля над своими эмоциями может поставит человека в, мягко говоря, неловкое положение.

Сегодня, 26 февраля, контролировать себя необходимо представителям всех знаков Зодиака, но трем из них вполне возможно придется краснеть за свое поведение.

Телец

Тельцы, которые долгое время держат себя в руках, не обращая внимание не только на рискованные шутки и прозрачные намеки, но и на умышленные обиды, сегодня могут взбеситься – в буквальном смысле этого слова. Убить они, конечно, никого не смогут, но наговорят такого, что может стоить им отношений с собеседни5ком.

Дева

Девы в своем обычном состоянии производят впечатления своеобразных «Снежных королев» – холодных, не испытывающих никаких эмоций. Но сегодня, употребив определенное количество алкогольных напитков, представители знака могут удивить даже тех, кто хорошо их знает – все-таки желательно сдержаться.

Стрелец

Стрельцы – знак чересчур откровенный, у них не держится ни один секрет, касающийся важных моментов их жизни. Сегодня – под влиянием энергий дня – они могут рассказать собеседникам о том, в чем в другое время и самим себе не признаются =- стоит ли говорить о том, что уже завтра они об этом пожалеют.

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