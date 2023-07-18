Три знака Зодиака, которые сегодня должны верить в успех

Нынешний день благоприятен для новых начинаний во все профессиональных и бизнес-сферах. Особенно будут ладиться проекты, так или иначе связанные с творчеством – это занятие принесет как моральное удовольствие, так и материальную выгоду. Главное – не сомневаться в своих силах и верить в успех, в противном случае его достичь не удастся.

Сегодня, 18 июля, верить в свои силы необходимо представителям всех знаков зодиакального круга, но трем из них особенно важно верить в успех.

Уверенные в себе Овны (21.03 – 20.04) редко пугаются возникающих на пути препятствий, но сегодня, похоже, как раз такой – во всех отношениях неожиданный – случай, когда они усомнятся и в себе, и в исходе своих действий. Звезды советуют представителям знака начать движение к цели: стоит им сделать первый шаг, как все пойдет как по маслу.

Неторопливые Тельцы (21.04 – 21.05), как известно, долго раскачиваются, прежде чем начать что-нибудь делать. Неудивительно, что в этот – подготовительный – период их часто посещают сомнения в правильности направления, в котором они двигаются, и нынешний день – не исключение. Но после того как представители знака возьмут разгон, остановить их будет уже не под силу никому.

Вечно во всем сомневающиеся Весы (24.09 – 23.10) и сегодня не изменят своей – прямо скажем, не самой лучшей – привычке, и будут переживать по поводу того, справятся они вс поставленной задачей или нет. Впрочем, в данном случае все будет зависеть только от них самих: в силах представителей знака выбрать ту сторону, на которой они захотят остановиться – неверие в свои силы или уверенность в них.

Читайте также: