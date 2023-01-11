Три знака Зодиака, которые сегодня легко получат то, что принадлежит им по праву

Нынешние лунные сутки астрологи считают временем преодоления сомнений и рекомендуют действовать активно и без оглядки на обстоятельства, в противном случае можно упустить удачную возможность достичь поставленной цели. Также человеку не стоит опасаться того, что кто-то может обойти его на пути к ней – каждый получит то, что предназначено ему высшими силами.

Сегодня, 11 января, получить то, что принадлежит им по праву, смогут представители всех знаков Зодиака, но трем из них особенно повезет на этом пути.

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцы отдают преимущество вещам материальным, но сегодня их заинтересует духовное – скорее всего, чувства человека, которым им не безразличен. Опасения по поводу того, что он к ним равнодушен, не имеют под собой основания, поэтому не стоит придумывать способы, как его приворожить – он и так достаточно очарован. Ну а если этот человек – судьба представителей знака, он никуда от них не денется.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецы к романтическим отношениям относятся индифферентно, гораздо больше их интересуют возможности профессионального свойства, которые дают возможность поменьше работать и побольше зарабатывать. Вот и сегодня они, скорее всего, будут ожидать ответа на свою заявку, которая позволит им получить очередной грант. Не стоит беспокоиться – то, что предназначено им, никуда от них не денется.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Скорпионы – особенно те из них, которые давно мечтают о продвижении по карьерной лестнице – могут быть абсолютно спокойны относительно новой должности. В последнее время представители знака много и упорно работали, поэтому вполне заслужили такое поощрение от судьбы и работодателя. Больше никаких усилий прилагать не стоит – то, что предназначено представителям знака, никуда от них не уйдет.

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