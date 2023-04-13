Три знака Зодиака, которые сегодня могут изменить своим вторым половинкам

День негативных космических энергий, в течение которого все – кто подсознательно, а кто и осознанно – обманывают всех. Астрологи уверяют, что именно в этот день происходит максимум возможных предательств – дружеских, личных, профессиональных и даже родственных, что не лучшим образом отражается на отношениях между людьми. При этом очень важно понимать, что каждый из нас может стать как пострадавшей, так и обижающей стороной.

Сегодня, 13 апреля, предать свою вторую половинку могут представители всех знаков Зодиака, но для трех из них измена особенно нежелательна.

Овен (21.03 – 20.04)

Овны, как правило, мгновенно вспыхивают как спички во всех отношениях, и личная жизнь в этом смысле – не исключение: увидев человека, который более или менее вписывается в их представление об идеальном партнере, они тут же возгораются, а потом также быстро остывают. Но в данном случае им, возможно, не удастся так легко отделаться от очередной "любви", что вряд ли понравится второй половинке.

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцы не так уж часто изменяют своим вторым половинкам, как им бы того хотелось – они чересчур ленивы для того, чтобы совершать лишние телодвижения. Но сегодня они окажутся на редкость активными и деятельными – причем как я прямом, так и в переносном смысле. Тем, кто пока не обрел своею вторую половинку, приключение сойдет с рук, а вот остальным не поздоровится.

Козерог (22.12 – 20.01)

Козероги не считают измену чем-то из ряда вон выходящим – они не путают мимолетные увлечения с серьезными чувствами, поэтому очень сильно удивляются, когда их обвиняют в предательстве. Нечто похожее может случиться и сегодня, но с одним отличием: польстившись на яркий, но короткий адюльтер, они рискуют потерять действительно любимого человека навсегда.

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