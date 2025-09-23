- Дата публикации
Три знака Зодиака, которые сегодня могут легко впасть в депрессию
День, когда отказ от работы можетет иметь негативные последствия — причем, не столько для профессиональной деятельности, сколько для душевного состояния. Те, кто не найдет себе занятия, рискуют стать мнительными, впечатлительными и чересчур обидчивыми — вплоть до депрессии.
Сегодня, 23 сентября, легко впасть в депрессию могут представители всех знаков зодиакального круга, но для трех из них такой риск особенно велик.
Близнецы
Близнецам, которые часто не могут прийти к внутренней гармонии, сложно будет принять нынешний — непростой — день и приноровиться к ему. Если им не удастся найти занятие по душе, они раздраконят всех вокруг, поэтому им нужно браться за любое дело, что позитивно скажется на настроении.
Рак
Раки, как особы с тонкой душевной организацией, всегда найдут, на кого и за что обидеться, а если они ничем не заняты, то эта их способность возрастает в разы. Если по какой-то причине они не будут заняты на работе, звезды советуют им найти, над чем поработать у себя дома.
Весы
Весы, как вечно колеблющийся знак, не изменят своим привычкам и сегодня: принимая решение, они будут метаться из стороны в сторону, обвиняя окружающих в своих бедах. Выйти из эмоционального тупика можно будет, только начав работать на благо — как себя и своей семьи, так и других людей.
