Три знака Зодиака, которые сегодня могут легко впасть в депрессию

Сегодня, 23 сентября, легко впасть в депрессию могут представители всех знаков зодиакального круга, но для трех из них такой риск особенно велик.

Близнецы

Близнецам, которые часто не могут прийти к внутренней гармонии, сложно будет принять нынешний — непростой — день и приноровиться к ему. Если им не удастся найти занятие по душе, они раздраконят всех вокруг, поэтому им нужно браться за любое дело, что позитивно скажется на настроении.

Рак

Раки, как особы с тонкой душевной организацией, всегда найдут, на кого и за что обидеться, а если они ничем не заняты, то эта их способность возрастает в разы. Если по какой-то причине они не будут заняты на работе, звезды советуют им найти, над чем поработать у себя дома.

Весы

Весы, как вечно колеблющийся знак, не изменят своим привычкам и сегодня: принимая решение, они будут метаться из стороны в сторону, обвиняя окружающих в своих бедах. Выйти из эмоционального тупика можно будет, только начав работать на благо — как себя и своей семьи, так и других людей.

