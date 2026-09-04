Три знака Зодиака, которые сегодня могут переехать на новое место жительства

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Процессы, которые сопутствовали человеку в предыдущий период, и начинается очередной виток его личной и профессиональной истории. Однако, не разрушив — или не завершив — старое, к новому приступать не стоит — на успех в таком случае можно не надеяться.

Сегодня, 4 сентября, начать жизнь с чистого листа могут представители всех знаков Зодиака, но у трех из них этот процесс может быть связан в переездом.

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Дева

Девы перейдут к новому этапу своей жизни — по привычке — расчетливо и планомерно. Причем, перемены могут быть связаны с переездом, о котором они раньше и слышать не хотели. Теперь же какое-то событие личного характера буквально «вытолкнет» их из былых жизненных условий, в новые.

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Весы

У Весов за плечами остался сложный роман, который отнял у них много моральных сил. После его окончания в их жизни возникла пустота, которая расстраивает представителей знака. Возможно, им стоит подумать о переезде на новое место жительства, где обстоятельства изменятся к лучшему.

Скорпион

Скорпионы в последнее время работали упорно и плодотворно, поэтому многое успели сделать. Но теперь, похоже, пришла пора, как это ни грустно, завершать этот профессиональный этап и переходить к новому, который, скорее всего, будет связан с новым местом жительства.

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