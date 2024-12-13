Три знака Зодиака, которые сегодня могут начать жизнь с чистого листа

Нынешний день, символом которого не зря является колесо, возвращает нас в прошлое. Как правило, его задача – указать нам на ситуации или отношения с людьми, которые требуют завершения – идти дальше, не закрыв этот «гештальт» бывает трудно, а иногда и невозможно.

Сегодня, 13 декабря, завершать любые зависшие или отложенные дела необходимо представителям всех знаков Зодиака, но трем из них можно после этого начинать жизнь с чистого листа.

Близнецы

Близнецы – правда, только те из них, которые давно живут на два страны, наконец-то могут полностью завершить дела в одной и насовсем перебраться в другую. Они очень долго ждали этого момента, поэтому теперь с удовольствием займутся переездом туда, где их ждет новая жизнь.

Лев

Львы, которые не только давно подумывают о смене работы, но и успели найти место, которое их устраивает, но, не завершив один важный проект, который они отложили довольно давно и с тех пор к нему не возвращались, им вряд ли удастся это сделать – так что медлить не стоит.

Стрелец

Стрельцам – особенно тем из них, кто давно не может устроить личную жизнь – имеет смысл поставить окончательную точку в своих прежних отношениях, которые давно не оказывают влияние на их существование, но и двигаться дальше не дают – пришло время окончательно разорвать эти узы.

Читайте также: