Три знака Зодиака, которые сегодня могут начать жизнь с чистого листа
День, который астрологи часто сравнивают с чистым листом, на котором можно начать писать свою жизнь заново. В это время рекомендуется отложить в сторону повседневные хлопоты и суетные мысли и сосредоточиться на составлении планов на ближайшее будущее – они станут реальностью.
Сегодня, 21 сентября, начать жизнь с чистого листа могут все знаки Зодиака, но у трех из них это получится лучше, чем у других.
Близнецы
Близнецы, которые давно недовольны тем, как развивается их жизненная ситуация, получат возможность изменить ее самым радикальным образом. Главное для представителей знака в последний момент не испугаться и не решить, что им и так неплохо живется.
Скорпион
Скорпионы, как правило, все время чем-то недовольны, но в данный момент их досада будет иметь под собой реальные основания – в какой-то момент они повернули не в ту сторону. Судьба может подарить им шанс: вернуться в исходную точку и исправить все допущенные ошибки.
Водолей
Водолеи – при всей своей взбалмошности – хорошо знают, чего хотят от жизни, и на этот раз они используют шансы, которые им подарит судьба, на сто процентов: поймут, что им необходимо изменить в жизни и профессии, и наилучшим образом сделают необходимые в данном случае шаги.
